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Aydın'daki zincirleme trafik kazası

20 Ocak 2017 Cuma, 16:10
Aydın'daki zincirleme trafik kazası

AYDIN (AA) - Aydın'daki zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memurunun cenazesi, toprağa verildi.

Aydın-İzmir Otoyolu'ndaki kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İbrahim Karaarslan (44) için Aydın Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, "Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebe olarak, inançlarımız doğrultusunda inandığımız bir husustur. Şehitlik, Hakk’a yürümenin en güzel, manevi boyutu, en yüksek şeklidir. Acımız çok büyük." dedi.

Buradaki törenin ardından şehidin naaşı, Girne Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi Hatun, eşi Nuray ve çocuğu Zeynep Karaarslan ile kayınvalidesi Firdevs Çakar, ayakta durmakta güçlük çekti.

Bu sırada tabuta sarılan şehidin annesi, "Anaların çocukları hiç ölmez. Yakışıklım, sen benim için hala bebeksin. Yavrum babana da selam söyle. Bu gece kavuşacaksınız. Sarıl ona. 'Babam seni özledim de geldim' de ona." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Vali Ömer Faruk Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Cavit Bircan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen ile şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı.

Şehidin polis babası Mehmet Karaarslan'ın da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

- Olay

Karaarslan, Aydın-İzmir karayolunda 11 Ocak'ta gizli buzlanmanın neden olduğu zincirleme trafik kazasına müdahale ederken bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.







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