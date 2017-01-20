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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batmanlı kadınlar istihdam edilecek

20 Ocak 2017 Cuma, 16:15
Batmanlı kadınlar istihdam edilecek

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesince hazırlanan kadın istihdam projesi Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimlere Hibe Programına sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimlere Hibe Programına kadın istihdamına yönelik hazırlanan projeyi sunduklarını söyledi.

Projenin 50 kadını kapsadığını kaydeden Aksoy, "Projemizin amacı kadınlarımızın ekonomik yaşam içerisinde hak ettikleri yere gelmesi için gerekli mesleki becerileri kazanmaları. Hasta bakıcılığından aşçılığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor." dedi.

Projenin maliyetinin 90 bin dolar olduğunu aktaran Aksoy, proje ile kadınların çeşitli meslek dallarında eğitim alacağını kaydetti.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde yer alacağını ifade eden Aksoy, "Kadınlardan 25'i proje sonunda istihdam edilecek. Diğer 25'i girişimcilik eğitimi alarak kendi iş yerlerini kurarak çalışmalarına devam edecekler. Batman işsizliğin yoğun olduğu özellikle kadınların işgücü piyasasına düşük oranda katıldığı bir ilimiz. Bu tür projeler öncü olması açısından önemli." diye konuştu.

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