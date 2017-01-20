Polislerden Haleplilere giyim yardımı

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ŞANLIURFA (AA) - "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce temin edilen 1 tır kıyafet, Haleplilere gönderilmek üzere Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yetkililerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yardımların teslimi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek bundan en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan Türkiye'nin her dönem mazlum insanların sığındığı bir ülke olduğunu dile getiren Tipioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Türk halkı yanı başımızda yaşanan bu drama da sessiz kalmadı ve milyonlarca Suriyeliyi bağrımıza bastık. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Halep'teki insanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştık. Suriye ve Halep'te can güvenliğinin sağlandığı bir düzen kurulmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan 1 tır kıyafet platform görevlilerine teslim edildi.