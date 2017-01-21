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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Mandalina Şenlikleri kapsamında, ilkokul ve anaokulu öğrencileri mandalina bahçelerini gezdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla Büyükşehir ve Bodrum belediyeleri, Bodrum Ticaret Odası ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversitelerin destekleriyle düzenlenen "Bodrum Mandalina Şenliği" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, ilçedeki bazı ilkokul ve anaokulu öğrencileri, mandalina bahçelerini gezdi. Ağaçlardan mandalina toplayan miniklere, velileri de eşlik etti. Çocuklar, mandalinanın hasat sürecini bahçede yaşayarak öğrendi. Hasat sonunda çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Bitez Mahallesi'ndeki köy kahvesi önünde düzenlenen programda ise Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Projesi'ne destek veren yetkililere plaket takdim edildi.

Şenlik, Bodrum İskele Meydanı'nda yarın düzenlenecek konser, yarışma ve dans gösterileriyle sona erecek.