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Van'daki hırsızlık operasyonu

22 Ocak 2017 Pazar, 09:56

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İlçedeki bazı iş yerleri ve kamu kurumlarında hırsızlık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkartılan zanlılardan 8'i savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Operasyonda ele geçirilen 2 bilgisayar kasası, 2 televizyon, 2 kamera, 5 su motoru, 8 cep telefonu ile DVD player, çamaşır makinesi, buzdolabı, termosifon, uydu alıcısı ve ziynet eşyası sahiplerine teslim edildi.

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