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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da kış

22 Ocak 2017 Pazar, 10:09

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 20, Iğdır'da 17, Ardahan'da 15 ve Erzincan'da da 10 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Iğdır ve Ardahan'da da 5 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki kar kalınlıkları ise Ağrı'da 46, Erzurum'da 27, Kars'ta 17, Ardahan'da 15 ve Iğdır'da da 7 santimetre olarak gerçekleşti.

Yetkililer, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis beklendiğini kaydetti.

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