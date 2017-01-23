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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde 102 yabancı uyruklu yakalandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:49

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 102 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin Avcılar, Ahmetler ve Malkoç köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 3 ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 102 kişi yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.