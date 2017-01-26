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Muş'ta sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

26 Ocak 2017 Perşembe, 15:33

MUŞ (AA) - Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yapılan çalışmalarda il merkezinde 3, Bulanık ilçesinde 6 ve Malazgirt ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiş olup, tahkikatları devam etmektedir."

Açıklamada, her türlü suç ve suçluya karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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