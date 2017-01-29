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Yurtta kış

29 Ocak 2017 Pazar, 15:58

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 373 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 37, ilçelerden Altınyayla'da 5, Divriği'de 39, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 12, Gürün'de 34, Hafik'te 23, İmranlı'da 62, Kangal'da 42, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 22, Ulaş'ta 10, Yıldızeli'nde 12 ve Zara'da 65 olamak üzere 373 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suşehri-Polat Deresi-İmranlı karayoluda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

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