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Doğu Anadolu'da kış

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:44

VAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 504 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 200 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin yolları kapanan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralısız sürdürdüğü bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van-Bahçesaray ve Yüksekova-Dağlıca yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

- Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 90 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 146 santimetreye ulaştığını belirterek, kentte perşembe günü akşam saatlerine kadar yağış beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğünü belirten Saraç, perşembe gününden itibaren kentte hava sıcaklığında 2-5 derece artış yaşanacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Saraç vatandaşları don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor.

Hizan ilçesinde de aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını küreklerle temizledi.

- Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 22 köy ve 83 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri de Hakkari-Van karayoluna düşen karları temizledi.

Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yaşanan arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile ilçelerinde devrilen elektrik direklerini omuzlarında ya da halat yardımıyla taşıyarak arızaları gideriyor.

Ekip sorumlusu Nadir Akdoğan, kış aylarında arızaları giderirken oldukça zorlandıklarını belirterek,"Şimdi hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece. Ama biz vatandaşlar mağdur olmasın diye gece gündüz görevimizin başındayız." dedi.

- Esnaf kardan araba yaptı

Yüksekova ilçesinde üç gündür süren yağış nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin önünde yoğun kar birikintileri oluştu.

Nedim Zeydan Caddesi'nde esnaflık yapan Turgut Esener, esnaf arkadaşlarının da yardımıyla iş yerinin önünde kardan 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde araba yaptı.

Esener, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yaptıkları arabaya kartondan plaka, dikiz aynaları ve tekerlek taktı.

İş yerlerinin önünde duran kardan arabaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Esener, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünü ve çatısını temizledikten sonra yoğun bir kar birikintisinin ortaya çıktığını belirtti.

Biriken karla araba yaptıklarını anlatan Esener, "İşlerimiz fazla olmadığı için biraz da eğlenelim istedik. Şimdi özellikle tatildeki öğrenciler gelerek arabayla fotoğraf çektiriyor." dedi.

- Muş

Muş'ta da kar nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, karla mücadele ekiplerinin 256 köye ulaşımı sağladığını, kapalı 109 yolun açılması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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