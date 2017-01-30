Köyde rahatsızlanan hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 70 yaşındaki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap ilçesine 25 kilometre mesafedeki Bölücek köyünde ikamet eden Miro Akdoğan, yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes darlığının ardından fenalaştı. Bunun üzerine aile bireyleri cep telefonuyla ulaştıkları 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istedi.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 25 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı.
Kaldırıldığı Beytüşşebap Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akdoğan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.