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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da 4 aylık bebeğin organları bağışlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:23

TRABZON (AA) - Trabzon'da kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle ölen 4 ay 9 günlük Zeynep'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören Zeynep bebeğin beyin ölümü 28 Ocak'ta gerçekleşti. Zeynep Tavşan'ın ailesi, kızlarının karaciğer, kalp ve böbreklerini bağışlama kararı aldı.

Zeynep bebeğin kalbinin nakil için uygun olmadığı, karaciğer ve böbreklerinin nakledilebileceği belirlendi.

Bebeğin organları, uzmanlar tarafından alındıktan sonra KTÜ Organ Nakli Koordinatörü Ahmet Yıldızlar gözetiminde Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Buradan askeri uçakla karaciğerler İstanbul'daki hastaya nakledilmek üzere özel bir hastaneye, böbrekler ise Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edildi.

Baba Olgun Tavşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının vefatının kendilerinde derin bir acı yaşattığını belirterek, "Buna rağmen başka bebeklerin yaşaması için kızımızın organlarını bağışladık." dedi.

Kızının organlarının başka çocuklara şifa olmasını dileyen Tavşan, şöyle devam etti:

"Organ bekleyen ailelere bir nebze yardımcı olabilmek için çocuğumun organlarını bağışladım. İnsanların organ bağışı konusunda hassasiyet gösterip organlarını bağışlamasını diliyorum. Ben bağışladım, organ bekleyen evlatlar, nice çocuklar var. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bu güzel bir gurur. Benim evladım vefat etti, organlar nakledilecek olanlara Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum."

Zeynep bebeğin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alındı. Cenazenin, Doğançay Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Ortahisar Belediyesinde çalışan Olgun (38) ve Asiye Tavşan (30) çiftinin 5 yaşında Buğlem adında bir kızı daha olduğu öğrenildi.

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