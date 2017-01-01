Şanlıurfa'da atın peşinde sürüklenen çocuk öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata bağlı ipin beline dolanması sonucu sürüklenen 10 yaşındaki çocuk öldü.
İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Kayalı Mahallesinde, 10 yaşındaki Orhan Kızılateş, atlarını sulamak için mahalle dışında bulunan su kaynağına götürdü.
Su içtiği sırada aniden huysuzlanan at kaçmaya başladı. Kızılateş, ata bağlı ipin beline dolanması nedeniyle yaklaşık 500 metre sürüklendi.
Ailesi tarafından ağır yaralı olarak ipten kurtarılan Kızılateş, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kızılateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Yapılan incelemelerin ardından Kızılateş'in cesedi Diyarbakır Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.