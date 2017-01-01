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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:19

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemizi bekleyen bu tehlikelere izin vermeyelim. Bir daha 'hayır' deme şansımız olmayabilir." dedi.

Torun, halk oylaması çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesindeki halk pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazardaki esnafın sorunlarını dinleyen Torun, vatandaşlardan 16 Nisan'da 'hayır' oyu vermeleri için destek istedi.

Torun, yaptığı konuşmada, getirilen anayasa değişikliğinin ülkede yaşayan hiçbir vatandaşın iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarına çözüm getirmeyeceğini, aksine ekonomik ve sosyal sorunları, problemlerini daha da artıracağını ileri sürdü.

"Cebimizdeki para her geçen gün eriyor, açlık sınırı iki bin liraya dayandı, hangi birinizin geliri bu paranın üzerinde." diyen Torun, "Türkiye'nin zenginliklerinden niye vatandaş faydalanamıyor, ağalar, beyler servetlerine servet katarken, köylümüz, işçimiz, emeklimiz kan ağlıyor. Anayasada niye bunlara çare olacak bir madde yok. Gençlerimiz sokakta işsiz geziyor, anne babalar çaresiz. Varını yoğunu ortaya koymuş, okutmuş, işini bulsun, geleceğini kursun demiş. Ama yok. İş yok, aş yok. Garibanın çocuğunu düşünen yok." diye konuştu.

Torun, 18 yaşında birkaç siyasetçinin, iş adamının çocuğunun milletvekili olması için anayasanın değiştirildiğini iddia ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Garibanın çocuğu bu vatan için şehit olacak, onların çocuğu milletvekili olacak. Bunu kabul ediyor musunuz? İyi düşünün. Hepimizin cebindeki paranın yüzde 30'unu devlet harcıyor. Şimdi bunu tek bir kişi harcayacak ve siz bunun nereye harcandığını bilmeyeceksiniz. Çocuğunuza bile verdiğiniz parayı nereye harcadığını sorarken, siz cebinizdeki paranın her yıl yüzde 30'unu harcayanlardan hesap soramayacaksınız. Bunu kabul etmiyorsak, yoksulluğu, işsizliği kabul etmiyorsak sandığa gidip bunlara 'hayır' demeliyiz."

Konuşmaların ardından referandum çalışmalarına Zübeyde Hanım Caddesinde esnafı ziyaret ederek sürdüren Torun, burada da yaptığı açıklamada, anayasayla istikrarın geleceğini, tek başlılığın kalkacağını söyleyenlerin kocaman bir yalanla halkı kandırmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Torun, ekonominin batağa doğru sürüklendiğini, tarım ürünlerinin para etmediğini savunarak, "Köylümüz her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. Şimdi diyorlar ki, istikrar gelecek. Kocaman yalanlar söylüyorlar. 15 yıl boyunca aldandılar, aldatıldılar, aldatmaya devam ediyorlar. Bu anayasa değişikliğiyle istikrar falan gelmez. Türkiye'deki devlet düzeni değiştirmek istiyorlar." dedi.

Seyit Torun, vatandaşlara vereceklerin her 'hayır' oyunun önemine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanının yetkileri öylesine artacak ki bu yetkiler çağdaş, medeni, demokratik hiçbir ülkede hiçbir kişiye verilmemiştir. Kafasına göre yasa yapacak, kafasına göre milletvekili seçecek. Hakimi, savcıyı kendi belirleyecek. Ülkeyi istediği an savaş sokma yetkisi olacak. Bu kadar yetkili bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2.5 sene sonra kimin cumhurbaşkanı seçileceğini kimse bilemez. Kimsenin garantisi yoktur. Dünyada bulunmayan bu yetkileri, yarın bir de bakarsınız ki Allah'ın deli bir kulu cumhurbaşkanı olur, bu yetkilerin tamamını bu Allah'ın deli kulu kullanır. Bu felaketin dönüşü yok. Ülkemizi bekleyen bu tehlikelere izin vermeyelim. Bir daha 'hayır' deme şansımız olmayabilir."



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