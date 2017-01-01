Muğla'da su kuyusunda kadın cesedi bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde atıl durumdaki su kuyusunda kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Seydiler Mahallesi'ndeki evinde Fatma Şekerci'yi (35) bulamayan yakınları çevrede arama yaptı.
Arama sonucunda evin yaklaşık 50 metre yakınında bulunan 15 metre derinliğindeki atıl durumdaki su kuyusunun yanında Şekerci'nin terlikleri bulundu. Şekerci'nin yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede, Şekerci'nin cesedinin kuyuda olduğunu tespit etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri halat yardımıyla cesedi kuyudan çıkardı.
Şekerci'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bekar Şekerci'nin annesiyle yaşadığı öğrenildi.