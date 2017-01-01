Bolu'daki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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BOLU (AA) - Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 10 eski askeri personelin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile tutuksuz sanıklar Yarbay Murat Gelen, üsteğmenler Burak Civelek, Ümit Birinci ve astsubay Ahmet Üney ile avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesine devam edilen duruşmada, tutuklu sanıklardan Nuri Kıyak'ın 15 Temmuz gecesi attığı "Sakın dışarı çıkmayın." mesajına karşılık "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Senin kaderin benim ellerimde." şeklinde cevap veren babası Hüseyin Kıyak'in ifadesine başvuruldu.

İfadesinde ailevi sorunlar nedeniyle oğluyla 7 yıldır görüşmediklerini söyleyen Kıyak, "Gönderdiği düğün davetiyesinin üzerine adımı bile yazmadı. Ona çok öfke ve kin duydum. Torunum oldu, onu da göremedim. Ona hala çok öfkeliyim. Bu mesajları da bu nedenle attım." diye konuştu.

Kıyak, bu mesajların 15 Temmuz döneminde atılmasının sadece tesadüf olduğuna dikkati çekerek, bu mesajları oğlunun FETÖ ile ilişkisi olduğu şeklinde bir düşünceyle atmadığını, oğlunun FETÖ ile ilişkisi olmadığını ileri sürdü.

Tuğgeneral Güneşer'in sözde sıkıyönetim emrini aldığında yanında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki eski 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur da tanık olarak dinlenildi.

Duruşmaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Salnur, makam odasında, Güneşer ve yanında bulunan subaylarla gelen sıkıyönetim emrini okuduklarını dile getirdi.

Emrin içeriğinin suç teşkil ettiğini görünce işlem yapmadıklarını öne süren Salnur, "Güneşer, Bolu'da bulunan komutan yardımcılarının yeni atanması ve kendisini tanımamaları nedeniyle huzursuzlandı. Tugay komutan yardımcıları, il jandarma komutanı ve il emniyet müdürü ile görüşmesinden sonra öfkesi arttı. Bize 'Bu emniyet müdürü hepimizin başını yakacak. Ne biçim bir adam bu, delirmiş. Lojmanların çevresini polisle çevirmişler.' diyerek rahatsızlığını dile getirdi." diye konuştu.

Salnur, kendi personelinden de yakınan Güneşer'in "Adamlar lojmanları çevirmiş bana haber vermiyorlar." diye sinirlendiğini söyleyerek, personeline akıllı olmalarını ve çatışma çıkması durumunda kendisine haber vermeleri emrinde bulunduğunu kaydetti.

Güneşer'in, Tümen Komutanını arayarak "Asker çıkarsa kan dökülecek" dediğini aktaran Salnur, "Tümen Komutanına Bolu'ya gitmek istediğini söyledi. Askeri konvoyla yola çıktı fakat yol güzergahı üzerindeki bir karakolda inerek geri dönmesi emri verildi." dedi.

Duruşmaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile tanık olarak katılan eski 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin ise o gece İsmail Güneşer ile 3 defa telefonla görüştüklerini ifade etti.

Güneşer'in, ilk aramasında emniyet müdürünün "kan gövdeyi götürecek" tarzında sözler söylediğini dile getiren Ergin, "Askeri lojmanların çevresinin polis tarafından çevrildiğini, ailesinin de lojmanlarda olduğunu ifade ederek Bolu'ya gitmek için izin istedi. Israrı nedeniyle izin verdim. Helikopterle gitmek istediğini söyledi. Hava sahasının kapalı olması nedeniyle buna izin vermedim. Bunun üzerine sivil araçla gitmek istediğini belirtti. Bunun da güvenli olmayacağını düşünerek kabul etmedim. Son olarak Kabul Toplama Merkezi (KTM) konvoyu ile gitmeyi istedi, ona izin verdim. O yola çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra kolordu komutanının emri ile geriye dönmesini emrettim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.



