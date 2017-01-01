Bakan Kılıç, "Evet" için gençlerle pedal çevirdi

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Evet" kampanyası kapsamında AK Parti'li gençlerle pedal çevirdi.

Bakan Kılıç ile eşi Eda Kılıç, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları'nca gerçekleştirilen "Bisikletini al yeni Türkiye yolunda sen de yol al" kampanyası kapsamında, "Evet" yazılı tişörtler giyen gençlerle Atakum sahilinde bisiklet sürdü.

Halk İskelesi önünden başlayan bisiklet turu, yaklaşık 3 kilometre devam ederek, Çobanlı İskelesi'nde sona erdi. Bakan Kılıç, kampanyaya katılan gençlere teşekkür etti.

Kılıç, hem sportif anlamdaki bir çalışmaya hem de "Evet"e destek kampanyasına katıldıklarını belirterek, "Samsun sahilinde güzel bir tur attık. Vatandaşlarımız ve gençlerimizle beraber inşallah aynı şekilde geleceğe doğru pedal çevirerek, geleceğe doğru hep beraber yol alacağız." dedi.

Bisiklet turuna AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Ahmet Demircan, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ile vatandaşlar da katıldı.



