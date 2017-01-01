16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 13:19

ANTALYA (AA) - Halk oylamasını izlemek üzere Türkiye'de bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseynov, Antalya'nın Serik ilçesinde oy kullanılan bir okulda inceleme yaptı.

Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına ilişkin Serik ilçesine gelen Madison ve Hüseynov, Tekeli Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Madison, incelemeler hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin kurallarına göre yapılıp yapılmadığının kontrolü için geldiklerini söyledi. Şu ana kadarki gözlemlerinde herhangi bir sıkıntı gözlemlemediklerini belirten Madison, "Bizim buraya gelme amacımız, işin kurallara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek." dedi.

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