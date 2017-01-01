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Manisa'da kiraz hasadı başladı

18 Nisan 2017 Salı, 12:40
Manisa'da kiraz hasadı başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hasadı yapılan ilk kirazların kilogramı 200 liradan alıcı buldu.

Sancaklıbozköy Mahallesi meydanında, yılın hasat edilen ilk kirazları için sembolik satış töreni düzenlendi.

Törene katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada, ilçede 190 bin dönüm arazide 760 bin adet kiraz ağacının olduğunu, ilk kirazların yetiştiği yerin de ilçeleri olduğunu belirtti.

Sembolik düzenlenen törende 3 üreticinin getirdiği kirazların kilogramının tüccarlar tarafından 160-170 ve 200 liradan alındığını ifade eden Çelik, "Tabii bu rakamlar sembolik rakamlar. Kirazlarımız çıktıkça rakamlarda normal seyrine oturacak. Geçen yıl üreticilerimiz 10 ila 15 lira arasında kirazlarını satmışlardı, bu yılda bu fiyatlara yakın olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- 40 bin ton rekolte bekleniyor

Bölgede bu yıl 40 bin ton civarında kiraz rekoltesi beklediklerini dile getiren Çelik, ürünün yarıdan fazlasının ihraç edildiğini, kalan kısmının ise iç pazarda tüketildiğini söyledi.

Çelik, bölgeyi kirazın merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.

- Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Sancaklıbozköy Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek ise ilçelerinde üretilen kirazın büyük bölümünün Almanya ve Rusya'ya gönderildiğini ifade ederek, "İhracatta Rusya ile geçtiğimiz dönemden devam bir denge bozukluğu var ancak bu yıl bunu da atlatacağız inşallah. Bu yıl sezon güzel geçecek, üreticimiz de üretim noktasında son derece bilinçli bir şekilde hareket ediyor. İnşallah sorunsuz bir yıl geçiririz." dedi.

Konuşmaların ardından hasat edilen ilk kirazların satışları gerçekleştirildi.

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