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Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'na doğru

18 Nisan 2017 Salı, 14:25

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu yıl 20-23 Nisan tarihlerinde üçüncüsünü düzenleyecekleri, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda katılımcıların unutulmaz anlar yaşayacaklarını söyledi.

Kocamaz, bir kafede düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediye olarak, spora yapılan yatırımı, aydınlık ve sağlıklı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 11 takımın katılacağını aktaran Kocamaz, sporcu sayısının ise 83 olduğunu ifade etti.

İki yıl önce düzenledikleri birinci yarışı Ukraynalı bisikletçi Oleksandr Polivoda, 2016'daki ikinci yarışı da Torku Şekerspor'dan Nazım Bakırcı kazandığını anımsatan Kocamaz, şunları kaydetti:

"4 gün boyunca açık hava müzesini andıran güzergahlarda yaklaşık 600 kilometre pedal çevirecek sporcular, Mersin'den unutulmaz anılarla ayrılacaklar. Yarışmacılarımız sırayla Roma dönemine ait bin 800 yıllık Anamur Mamure Kalesi'nin yanından, Selçuklu dönemine ait 700 yıllık Ala Köprü'nün üzerinden geçecekler. 3 bin yıllık tarihi Aydıncık Limanı'nın büyüsüne kapılıp, Helenistik döneme ait 2 bin yıllık Silifke Kalesi'ni selamlayacaklar. Roma İmparatoru I. Friedrich'in sularına kapıldığı Göksu Nehri'nin üzerine kurulu 2 bin yıllık tarihi Göksu Köprüsü ile tanışacaklar. 2 bin 500 yıllık Kızkalesi'nin yalnızlığını paylaşıp, 3 bin yıllık Pompeipolis'in hala ayakta duran sütunlarını hayranlıkla izleyecekler. Ve nihayet 2 bin yıllık Kleopatra Kapısı'ndan gururla geçerken şampiyonluk tacını takacakları anı hayal edecekler."

Kocamaz, Mersin'in sadece tarihten ibaret olmadığını, uçsuz bucaksız kumsalları, Toroslar'dan çağlayan buz gibi kar suları, eşsiz doğal güzellikleri ve Mersin halkının misafirperverliğinin de tüm sporcuları büyüleyeceğini sözlerini ekledi.


- Küçükbakırcı: "Sayıyı sınırlı tuttuk"


Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da belediyenin yaptığı bu organizasyonla hem Mersin'in hem de ülkenin tanıtımına ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Bisiklet turunun Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde de yer aldığını belirten Küçükbakırcı, "Özellikle biz bu yarışı açtığımızda takımlar hemen sahip çıktı. Biz sayıyı sınırlı tuttuk. İstesek bunu 2-3 katına çıkarabilirdik ama yavaş yavaş yükseliyor. Mersin, geçmişte bizim de milli takım kampları ve yarışları yaptığımız çok önemli bir ilimiz. Burada o kadar güzel yerler var ki bir anda tırmanıyorsun göklere, bir anda deniz kenarına inebiliyorsun. Bu da mücadeleyi artırıyor." diye konuştu.

Küçükbakırcı, ulaşım aracı olarak dünyanın her tarafında bisikletin olmazsa olmazların içerisine girdiğini, bazı Avrupa ülkelerinde 200 bine yakın bisiklet parkı olan tren istasyonları olduğunu anlattı.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Spor organizasyonlarının düzenlendiği kent ve ülkelerin tanınırlığı ve bilinirliğini artırarak, o kent ve ülkelerin turizmden daha fazla pay almasına katkı sağlamaktadır. Bu organizasyon da Mersin ve ülkemizin tanıtılması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anamur ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda 20 Nisan'da başlayacak yarışta bisikletçiler, 4 etaptan oluşacak turda toplam 588,3 kilometre pedal çevirecek. 23 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyonun etapları ve mesafeleri şöyle:

20 Nisan Perşembe:

1. Etap: Anamur-Gülnar/Yanışlı 132,7 km

21 Nisan Cuma:

2. Etap Aydıncık-Mersin 165,2 km

22 Nisan Cumartesi:

3. Etap Tarsus-Mersin 146,8 km

23 Nisan Pazar:

4. Etap Mersin-Mersin 143,6 km

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