19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 00:44
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İshak Demir yönetimindeki 27 DM 682 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Altınhöyük Mahallesi kavşağında İsmail Ova idaresindeki 15 SF 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler İshak Demir ve İsmail Ova ile Demir'in aracında bulunan Mehmet ve Aysel Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı.

İshak ve Mehmet Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da bilim fuarı ikinci kez kapılarını açtı
YEREL

ŞANLIURFA'DA BİLİM FUARI İKİNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLUYOR

Şanlıurfaspor'un borcu 30 milyon lira
YEREL

ŞANLIURFASPOR'UN BORCU 30 MİLYON LİRA
Şanlıurfa'nın yöresel yemekler sergilendi
YEREL

ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL YEMEKLER SERGİLENDİ
Şanlıurfa'da yöresel lezzet şöleni
YEREL

ŞANLIURFA'DA YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ

Harran üniversitesinde 4. bilişim günleri başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE 4. BİLİŞİM GÜNLERİ BAŞLADI
Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti
YEREL

DEMİRKOL, AK PARTİ HALİLİYE TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ
Şanlıurfa'da 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek
YEREL

ŞANLIURFA'DA 1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ DÜZENLENECEK
GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi
YEREL

GAP-YENEVDEN TARIM DANIŞMANLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
HRÜ Öğrencilerinden Kitap Okuma etkinliği
YEREL

HRÜ ÖĞRENCİLERİNDEN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
TED Sanat gecesinin geliri köy çocuklarına harcandı
YEREL

TED SANAT GECESİNİN GELİRİ KÖY ÇOCUKLARINA HARCANDI
Akçakale eveti kutluyor
YEREL

AKÇAKALE EVETİ KUTLUYOR
&quot;Denizlispor ile kritik bir maça çıkacağız&quot;
YEREL

"DENİZLİSPOR İLE KRİTİK BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Monaco - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

MONACO, DORTMUND'U AĞIRLIYOR

 1
  • 2 Gerginlik sürüyor: Durmayacağız, pes etmeyeceğiz
  • 3 Real Madrid, Bayern'i rezil etti!
  • 4 Ak Parti, CHP ve HDP milletvekilleri Teke Tek'in konuğu oldu