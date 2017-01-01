Çınarcık 12. Uluslararası Çocuk Halkoyunları Festivali

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YALOVA (AA) -Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali", 5 ülkeden 170 katılımcıyla başladı.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından Çınarcık Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivale Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan Karadağ ve Arnavutluk'tan gelen halk oyunları grupları katıldı.

Kortejle başlayan festival, Çınarcık Cumhuriyet Meydanında yapılan açılış konuşmalarıyla devam etti.

Festivalde konuşan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 12 yıldır Türk misafirperverliğinin bütün dünyaya Çınarcık'tan yansıtıldığını söyledi.

Farklı ülkelerden gelen misafirlere ülkenin tanıtıldığını ifade eden Çiftçi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdır. Bugün bu çocuklar buradaysa, değişik ülkelerden ilçemizi şereflendirmişlerse yine Ulu Atamızın sayesindedir." dedi.

Belediye Başkanı Avni Kurt da yurt dışından gelen misafirleri Çınarcık'ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

23 Nisan'ın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece ülkenin çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram olduğunu anımsatan Kurt, "Çok büyük bir öngörü ve gerçekten üstün bir deha. Bize bu günleri yaşattığı için Allah kendisinden razı olsun. Bu sene yurt dışından gelen 5 ekibimiz var. Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan Karadağ ve Bosna Hersek'ten gelen kardeşlerimize 'hoşgeldiniz' diyorum." diye konuştu.

Festival, konuşmaların ardından grupların gösterileriyle devam etti.

