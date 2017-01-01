Hatay'da cezaevinde kalan çocuklar için 23 Nisan kutlaması

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HATAY (AA) - Hatay Sevgi ve Şefkate Muhtaç Çocuklar Derneği tarafından, Yayladağı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuklara yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.

Cezaevinde kalan çocukların rehabilitasyonuna destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar şiirler okudu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği mini konserde çocuklar coşkulu anlar yaşadı.

Program sonunda Hatay Valisi Erdal Ata, çocukların topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmasında yaptıkları çalışmalardan dolayı, Hatay Sevgi ve Şefkate Muhtaç Çocuklar Derneği Başkanı Serpil Öğüt'e plaket verdi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ile Yayladağı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri katıldı.