22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:04
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KIRKLARELİ (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla yazdığı Nutuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde kesintisiz okunacak.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun Nutuk'tan bir bölüm okumasıyla başladı.

Nutuk'un yaklaşık 36 saatte kesintisiz olarak okunması hedefleniyor.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdem Erdin, konuşmasında, 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 günde, 36 saat 31 dakikada okunan, 639 sayfalık Nutuk'u kesintisiz olarak 36 saatte okumayı hedeflediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere en büyük yol göstericisi olduğunu belirten Erdin, bu nedenle Nutuk'u kesintisiz olarak okuyacaklarını ifade etti.

"Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Erdin, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nutuk'un okunmasına devam edildi.

İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'nde 21 kaçak yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 21 KAÇAK YAKALANDI

Lüleburgaz'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA 23 NİSAN COŞKUSU
2017 Yılı Gıda Denetimleri Değerlendirme toplantısı
YEREL

2017 YILI GIDA DENETİMLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Genç başkanlar koltuğa oturdu
YEREL

GENÇ BAŞKANLAR KOLTUĞA OTURDU
&quot;Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi&quot; toplantısı
YEREL

"HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ GENELGESİ" TOPLANTISI
&quot;Üretken Çocuklar Fotoğraf Sergisi&quot;
YEREL

"ÜRETKEN ÇOCUKLAR FOTOĞRAF SERGİSİ"
Krıklareli'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL

KRIKLARELİ'DE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Aromatik Bitkiler Trakya'ya iyi gelecek
YEREL

AROMATİK BİTKİLER TRAKYA'YA İYİ GELECEK
zan ve Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması
YEREL

ZAN VE KUR'AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

SUYA BOZUK PARA ATIP BUZLUKTA BEKLETİN, BUZ ERİRSE...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Ebru Şallı bakın nereliymiş...