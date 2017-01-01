KIRKLARELİ (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla yazdığı Nutuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde kesintisiz okunacak.
CHP Kırklareli İl Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun Nutuk'tan bir bölüm okumasıyla başladı.
Nutuk'un yaklaşık 36 saatte kesintisiz olarak okunması hedefleniyor.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdem Erdin, konuşmasında, 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 günde, 36 saat 31 dakikada okunan, 639 sayfalık Nutuk'u kesintisiz olarak 36 saatte okumayı hedeflediklerini söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere en büyük yol göstericisi olduğunu belirten Erdin, bu nedenle Nutuk'u kesintisiz olarak okuyacaklarını ifade etti.
"Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle hareket ettiklerini dile getiren Erdin, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Nutuk'un okunmasına devam edildi.