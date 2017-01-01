Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda, Belarus ekibi Minsk Cycling Club birinci oldu. Takımın sporcusu Belaruslu Stanislau Bazhkou da genel klasmanda birinci sırayı elde etti.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle yarışmanın son gününde parkur, UCI komiseri tarafından alınan karar doğrultusunda 25 kilometreye düşürüldü.

Şehir merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan yarışa başlayan sporcular, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde pedal çevirdikten sonra turu başladıkları noktada tamamladı.

Yarışmanın son turunu, Bulgar takımından Mattia Viel kazanırken, takım arkadaşı Jose Daniel Viejo Redondo ikinci, Kazakistan takımından Nurbolat Kulmbetov ise üçüncü oldu.

Dört gün süren turnuvanın takım birinciliğini ise Belarus'u temsil eden Minsk Cycling Club elde ederken, takımın sporcusu Belaruslu Stanislau Bazhkou da genel klasmanda birinci sırayı alarak, sarı mayonun sahibi oldu.

Bozhkou, sprint dalında da rakiplerini geride bırakarak turkuaz mayoyu elde etti. Geçen yılın genel klasman birincisi Türk sporcu Nazım Bakırcı da yokuş klasmanında birinci olarak turuncu mayoyu kazandı.

Turnuvanın ardından bir otelde düzenlenen ödül töreninde Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Bu yıl 7 ülkeden 11 takım ve 83 sporcunun mücadele ettiği Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda sporcular, 4 gün boyunca 472 kilometre yol katetti.



