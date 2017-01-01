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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Midesinden 5,1 kilogram kist çıkarıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:09

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 57 yaşındaki kadının midesinde tespit edilen 5,1 kilogramlık kist ameliyatla çıkarıldı.

Açkin Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Tahşi, yaklaşık 10 yıldır karnındaki şişkinliğe bağlı rahatsızlıklar yaşadığı için farklı hastanelere başvurdu. Rahatsızlığına kistin neden olduğunun tespit edilmesine karşın Tahşi, korktuğu için ameliyatı kabul etmedi.

Zaman içinde ağrılarının artması üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran Tahşi, başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Serdar Boztekin, hastanın kendilerine karnını tutarak geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamızın karın bölgesinin tomografisini çektik ve karaciğer sol lobu ile dalaktan kaynaklanan diyaframa, mideye, pankreasa, sol böbrek ile ince ve kalın bağırsağa yapışmış dev bir kitle olduğu belirlendi. 3, 4 ve 5. evredeki oldukça büyük olan bu kist, 5 saat süren bir operasyon ile başarılı bir şekilde alındı. Alınan kistte yaptığımız incelemede kistin yaklaşık 40 santimetre genişliğinde ve 5 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu belirledik."

Ameliyattan sonra bütün ağrılarının geçtiğini dile getiren Nazlı Tahşi, kuş gibi hafiflediğini belirterek, "Keşke daha önce ameliyat olsaydım. Allah doktor beyden razı olsun." dedi.

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