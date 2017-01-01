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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

25 Nisan 2017 Salı, 11:00
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmenden 7'si adliyeye getirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Zonguldak, Isparta, Osmaniye, Niğde, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü kadın 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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