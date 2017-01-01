25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Kocasının satırla yaraladığı kadın öldü

25 Nisan 2017 Salı, 18:57

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da eşi tarafından satırla ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Sigorta Mahallesi'nde yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen olayda, Adil G, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye G'yi mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Necmiye G, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir buçuk ay yoğun bakımda kalan Necmiye G. (60) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından polise teslim olan Adil G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


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