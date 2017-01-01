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Şehit Tekin son yolculuğuna uğurlandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 14:31
Şehit Tekin son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon kapsamındaki arazi arama tarama faaliyeti sırasında, PKK'lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tekin Tekin (26) için Tatvan ilçesi Kırkbulak köyü meydanında tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Çınar, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Türk bayrağına sarılı tabutun alana getirilmesinin ardından, şehidin öz geçmişi okundu.

Vali Çınar, Türk bayraklarıyla donatılan meydanda yaptığı konuşmada, kentte bugün ikinci şehidi uğurladıklarını söyledi.

Teröristlerin haince toprağa gömdükleri patlayıcılarla güvenlik güçlerinin şehit olduğunu anlatan Çınar, bu durumun acı verdiğini ifade etti.

Şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Çınar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize minnettarız. Onlar bu vatan için en kıymetli olan canlarını feda ettiler. Aileleri de her türlü övgüye, minnettarlığımıza layıklar. Şehitler Allah'ın takdiriyle cennete, teröristler ise cehenneme gider. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Ülkeleri kalkındıracaklarını, kurtaracaklarını ve bazı ülkelere de demokrasi götüreceklerini söyleyen egemen ve emperyalist ülkeler, bütün İslam ülkelerini işgal ediyor. Milyonlarca kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Yaşayanlar da perişan vaziyette. Bütün bunlar, hepimiz iyi bilmeliyiz ki planlı işler. Her şey ortada. PKK, DEAŞ, FETÖ dediğimiz bu örgütler, İslam alemini sefil eden bu efendilerine hizmet ediyorlar. Onların uşağı ve kölesi olmuşlar."

Tören alanında şehidin tabutuna sarılarak Kürtçe ağıtlar yakan ailesi ve yakınlarını, askeri erkan ile vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

Şehit Tekin'in naaşı, İl Müftüsü Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırarak dua etmesinin ardından, köy mezarlığında defnedildi.


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