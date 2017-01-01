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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:17

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un evinde ölü bulunan sağ bek oyuncusu Frantisek Rajtoral'ın cenazesi Çekya'ya gönderildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evinde 23 Nisan'da cansız bedenine ulaşılan Rajtoral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinden teslim alındı.

Antalya'dan getirtildiği belirtilen araçla Gaziantep Havalimanına götürülen cenazenin, buradan uçakla İstanbul aktarmalı olarak Çekya'ya gönderileceği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Otopsi Merkezinde yapılan incelemenin ardından hazırlanan ilk rapora göre Çek futbolcunun intihar ettiği belirlenmişti.

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