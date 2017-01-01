Düzce'deki zehirlenme iddiası

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde hanta adlı virüse rastlanılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığından gelen ekip, bölgede incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Kınık köyünde rastlanan hanta virüsünü araştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığında görevli uzman Selda Şahan, Dr. Hamdiye Yılmaz Nemli, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim Ahmet Safran incelemelere katıldı.

Köylülerle görüşen ekip, daha sonra su numuneleri alarak köyden ayrıldı.

Yığılca Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, yaptığı açıklamada, köyde yaşanan zehirlenme iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeler yapıldığını, daha sonra su numunelerinde hanta virüsüne rastlandığını belirterek, "Sağlık Bakanlığından gelen ekip araştırmalara devam ediyor. Şu an itibarıyla sıkıntılı bir durum yok. Gerekli sonuçları bekleyeceğiz. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve kaymakamlığımız koordinesinde köy halkımıza konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk." dedi.

Kırık köyü muhtarı Ali Emin Ören ise köyde gerekli incelemelerin yapıldığını vurgulayarak, "Orman köylüsü olduğumuz için ormanda çalışan işçilerimiz var. Köyden yayılan bir virüs söz konusu değil ancak ormandan gelen bir virüs olabilir. Orman işçilerimizi toplayarak kan örneği vereceğiz. Sağlık Bakanlığı ekipleri yarın köyümüzde kan örneği alacak." diye konuştu.

Kınık köyünün içme suyunun karşılandığı şebekeden içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla önceki gün 6 kişi hastaneye başvurmuş, Düzce İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan incelemede bu kişilerde hanta adı verilen virüse rastlandığı belirtilmişti.