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Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:07
Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı duruşmanın dördüncü günkü oturumu sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 5'i Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden 20 sanık hazır bulunduruldu.

Tüm sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından 'Yeşil' kod adlı gizli tanık SEGBİS yöntemi ile sesi değiştirilerek dinlendi.

Yeşil, ifadesinde, zabıt katipliği sınavından önce Hüseyin Top Öğrenci Yurdunda iddianamede adı geçen sanıkların toplandığını ileri sürdü.

Sınavdan bir gün önce ismini hatırlamadığı bir kişinin katiplik sınavında çıkan metinleri sınavda yazamayan kişilere verdiğini öne süren Yeşil, verilen soruların sınavda çıktığını iddia etti.

Deşifre olmamak için her şeyi anlatmak istemediğini ifade eden Yeşil, savcılıktaki ifadesinde bildiklerini doğru ve eksiksiz şekilde anlattığını belirtti.

Sanık Hakan Altun'un sohbetlerde FETÖ üyelerinin ilk maaşlarını istediğine şahit olduğunu aktaran Yeşil, bazı FETÖ üyelerinin kod adı kullandığını anlattı.

Bazı avukatlar Yeşil'in savcılıktaki verdiği ifadenin tamamını anlatmasını istedi.

Yeşil, deşifre olmamak amacıyla bazı sorulara cevap vermedi.

Duruşmada, Yeşil'in dinlenmesinin ardından sanık avukatlarının talepleri alındı.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Öte yandan sanıklardan Muhammet Bahtiyar Eskin, ring aracına bindirildiği sırada görüntü alan basın mensuplarına ''Çekin sonra alacağım bunları.'' dediği duyuldu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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