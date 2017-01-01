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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki besici cinayeti davası

28 Nisan 2017 Cuma, 15:30

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin bagajında, iple boğularak öldürülmüş bulunan besici Mehmet Nuri Delibaş cinayetiyle ilgili 2'si firari 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ali Önal, Vakıf Reşit Efe ve Halil Yiğit hazır bulundu. Sanıklar Hanife İbili ve Ayşe Özgün ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık Fahriye C, cinayetten 2 hafta önce tanıştıkları maktul Delibaş’ın kendisini Murat olarak tanıttığını belirtti.

Maktulün kendisine ortağı olduğundan bahsettiğini dile getiren Fahriye C, "Eşinin kendisini ortağıyla aldattığını söylüyordu. Bana fotoğraf gösterdi. Fotoğrafta ölenin eşi olduğu söylenen bayanın yüzü tam görünmüyordu. Ortağına bir şeyler yapacağını söylüyordu. Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Ortağının hayvancılık yaptığını anlatırdı." ifadelerini kullandı.

Maktulün oğlu İzzettin Delibaş ise babasının ortağı bulunmadığını ancak sanık Halil Yiğit ile çok samimi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, firari Melik ve Fırat Karakaş'ın yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hayvan alım satım işiyle uğraşan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarı Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki bir otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş bulunmuştu.

Sanıklardan Vakıf Reşit Efe ve Ali Önal, daha önceki duruşmadaki savunmalarında, Delibaş'ı, alacaklarının yazılı olduğu defteri almak için firari Melik Karakaş'ın bez veya çorap gibi bir cisimle boğarak öldürdüğünü öne sürmüştü.

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