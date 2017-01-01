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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Türkiye Off-Road Şampiyonası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:31

SİNOP (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Sinop Off-Road Kulübü Derneği ev sahipliğinde Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen yarışa, 9 ilden 22 araç katıldı.

Boyabat Belediyesince hazırlanan Tayyareci Nuri Bey etabında yapılan yarışta, bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı. Yolda kalan araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Şampiyonanın ilk gün yarışında ilk üç sırada yer alan ekipler şunlar:

1. Gökhan İçen-Arda Arslan

2. Mustafa Akın-Emre Köksalan

3. Engin Başkurt-Şükrü Mindiloğlu


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