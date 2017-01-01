Soğan tarlada 35 kuruş, markette 2 lira

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AMASYA (AA) - Amasya'da üreticilerin tarlada kilogramını 35 kuruşa verdiği kuru soğan, market ve pazarlarda tüketiciye 2 liradan satılıyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinin değişmediğini ve 400 bin ton civarında gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yıl soğan fiyatının henüz ürün tarladayken 70 kuruştan açılıp 1,80 liraya kadar çıktığını anlatan Baş, bu yıl ise fiyatın sezon başından beri 35-40 kuruş civarında seyrettiğine dikkati çekti. Baş, "Kuru soğan şu an üretici tarafından 35 kuruşa satılıyor. Fiyat market ve pazarlarda ise 2 liraya kadar çıkıyor. Yani bizden 35 kuruşa alıp 2 liraya satıyorlar." dedi.

- "Biz zarar ediyoruz, birileri havadan zengin oluyor"

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini söyledi.

Çelik, "Biz 35 kuruşa satıyoruz. 11 kuruş nakliye bedeliyle soğan İstanbul Hali'ne 46 kuruşa ulaşıyor. Halciler 14 kuruş kar koyarak market ve pazarcılara 60 kuruşa veriyor ancak semt pazarlarında ve marketlerde 2 liraya satılıyor. Bizim zarar ederek sattığımız ürünü tüketici büyük bedelle yiyor." diye konuştu.



Bazı üreticilerin düşük fiyat nedeniyle soğanını satmaktan vazgeçip döktüğü anlatan Çelik, bu üründeki tarla-market fiyat farkının kendilerini üzdüğünü, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını beklediklerini dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Hal esnafına sattığımız fiyat, faturalarda belli oluyor. Hal esnafının pazarcı ve marketlere verdiği fiyat da faturalarla belli. Nasıl oluyor da hal esnafının pazarcı ve marketlere 60 kuruşa verdiği mal 2 liradan vatandaşa satılıyor? Nakliye bedeliyle bizim 46 kuruşa sattığımız malı 2 liraya satan marketlerin giriş ve çıkış faturaları inceleniyor mu? Biz burada zarar ediyoruz, tırnaklarımızla üretiyoruz ama birileri havadan zengin oluyor. Bütün sebzelerde aynı. 2 liraya aldıkları malı tüketiciye 6-7 liraya satıyorlar. Biz zarar ederken insanımız pahalı ürün yiyor."



