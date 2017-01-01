Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda, 6 yıldır yurt dışında kaçak olduğu belirtilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 yıl önce yurt dışına kaçan ve çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ö.C'nin Gölyaka ilçesinin Yazlık köyünde olduğunu tespit etti.
Ö.C'nin evine düzenlenen operasyonda, bir ruhsatsız av tüfeği, bir gram kubar esrar ile esrar içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, "uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak ve piyasaya satmak" suçundan tutuklandı.
Ö.C'nin yaklaşık 6 yıldır yurt dışında kaçak olarak bulunduğu, 2016 yılının Temmuz ayında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bildirildi.