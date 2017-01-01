Osmaniye'de sağanak

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev, işyeri ve tarım arazisini su bastı. Oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

İlçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok ev ve işlerini su bastı. Vatandaşlar, ev ve işyerlerine dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ise trafiğin aksamasına yol açtı.

Sağanak, ilçede bulunan 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nun bodrum katının su dolmasına neden oldu. Belediye ekipleri, dolan suyu tahliye ederken yurtta kalan öğrenci ve öğretmenler, içerdeki eşyaları dışarı taşıdı.

İlçe merkezinden geçen Savrun Çayı'nın yağış nedeniyle taşması sonucu ise birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Bazı ahır ve kümesleri su basması nedeniyle de küçükbaş ve kanatlı hayvanların telef olduğu bildirildi.

Bazı vatandaşlar ise taşan Savrun Çayı'nın getirdiği odunları toplamak için canını tehlikeye attı. Dere yatağına inerek taşan çayla gelen odunları toplamak isteyen vatandaşları polis ve zabıta ekipleri uzaklaştırdı.

Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışmalarını sürdürürken, kapanan rögar kapakları ve mazgalları da açmaya çalıştı.