Denizli'de cezaevindeki tartışma

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DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde çıkan tartışmaya ilişkin, "Nöbetçi infaz koruma memurları, kendilerine ve çevrelerine zarar veren hükümlülerin bu eylemlerinin sonlandırılması için müdahalede bulunmuşlardır. Bunun dışında bir eylem de belirlenmemiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kurumdaki 5 çocuğun yetişkinlerin yaşam alanlarına geçme ve sigara kullanma gibi isteklerinin yerine getirilmemesinden dolayı aydınlatma için kullanılan ampülleri sökerek kendilerine ve çevrelerine zarar verici eylemlerde bulundukları belirtildi.

Dış koruması bulunmayan infaz kurumu ve eğitimevinde görevli personelin olaya müdahale ederek gereken tedbirleri aldığı aktarılan açıklamada, görevli personelin her türlü ihtimale karşı sağlık ve güvenlik birimlerine de durumu bildirdiklerine işaret edildi.

Sağlık görevlilerin yaralıları ayakta tedavi ettiği, kurumda görevli psikologların acilen göreve çağrıldığı vurgulanan açıklamada, "Nöbetçi infaz koruma memurları, kendilerine ve çevrelerine zarar veren hükümlülerin bu eylemlerinin sonlandırılması için müdahalede bulunmuşlardır. Bunun dışında bir eylem de belirlenmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Olayın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakinen takip edildiği kaydedildi.



