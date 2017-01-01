Rize'de fuhuş operasyonu

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen otele operasyon düzenledi.
Operasyonda 28'i yabancı uyruklu 30 kadın olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye gönderildi.
Otel sahibi K.Y. ve otel müdürü A.B. ile resepsiyonda görevli E.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.