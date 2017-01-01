ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rize'de fuhuş operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:23

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen otele operasyon düzenledi.

Operasyonda 28'i yabancı uyruklu 30 kadın olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye gönderildi.

Otel sahibi K.Y. ve otel müdürü A.B. ile resepsiyonda görevli E.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı