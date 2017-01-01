Engellilerin bir günlük asker ve polislik heyecanı

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RİZE (AA) - Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'daki bir grup engelli vatandaş, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "temsili askerlik ve polislik" uygulamasıyla bir günlüğüne asker ve polis olmanın sevincini yaşadı.

Rize'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 3'ü kız 12 engelli öğrenci, bir günlüğüne özel harekat, çevik kuvvet ve toplum destekli polis olmanın heyecanını tattı.

Engelliler Haftası kapsamında farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada özel harekat, çevik kuvvet ve toplum destekli polis üniformaları giydirilen öğrenciler, yanaşık düzen eğitiminin ardından resmi geçiş töreni yaptı.

Daha sonra narkotik köpeği "Tini" ve uyuşturucu arama köpeği "Hektor" öğrenciler için arama gösterisi yaptı. Polislerin operasyonlar sırasında kullandıkları zırhlı araçlara bindirilen öğrenciler, cihazları kullandı.

Bazı öğrenciler polis telsizinden anons yaptı, bazıları ise yunus ve trafik polislerinin motosikletlerine binerek tur attı. Öğrenciler TOMA'dan "Su Sıkma Gösterisi"ni de izledi.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelin daha çok toplumun ve insanların koyduğu engeller ile alakalı olduğunu belirterek, bunların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

- Gümüşhane

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığınca, “Engelliler Haftası” nedeniyle 6 engelli vatandaşa bir günlük askerlik görevi yaptırılarak, terhis belgesi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene aileleri ile gelen üniformalı 6 engelli vatandaş, askerlik yemini etti.

Törende konuşan Askerlik Şubesi Başkan Vekili Asteğmen Yusuf İslam Alipaşaoğlu, düzenlenen törenin 2017 temsili askerlik andı töreni olduğunu belirterek, engelli vatandaşları aralarında görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Alipaşaoğlu’nun konuşmasının ardından, engelliler, askeri personel eşliğinde yemin ederek, asker oldu.

Engelli vatandaşlara Yarbay Semih Bulut tarafından terhis belgeleri verildi.

- Ordu

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca da "Engelliler Haftası" nedeniyle 40 engelli vatandaşa bir günlük askerlik görevi yaptırılarak, terhis belgesi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene aileleri ile gelen üniformalı 40 engelli vatandaş, askerlik yemini etti.

Törende konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Engelli kardeşlerimizin de her Türk gibi asker üniformalarını giymeleri, hem onlara hem de ailesine gurur vermiştir. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bu şekilde bir organizasyona öncülük ettikleri için tebrik ediyorum." dedi.

Program engelli askerlerin künye ve belgelerini almaları ile sona erdi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ve protokol üyeleri ile engelli askerlerin aileleri katıldı.

- Giresun

Giresun'da engelliler bir günlük polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

Özel Hareket Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende engelliler, polis üniforması giydi, TOMA'dan belirlenen hedeflere su sıktı.

Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, törende yaptığı konuşmada, engellilerin sosyal aktivite içerisinde olmalarının herkese örnek teşkil edeceğini söyledi.

Törene, Giresun Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Nihat Yayla, engelliler, yakınları ve emniyet müdürlüğü personeli katıldı.



