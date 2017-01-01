Dört çocuk annesi mikro krediyle işinin patronu oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Bostan, 6 yıl önce kullandığı 700 liralık mikrokrediyle işinin patronu oldu, 3 çocuğunu okuttu, kızını evlendirdi.

Elbistan ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, 12 yıl önce iş kazasında eşini kaybeden, iki erkek iki kız 4 çocuk sahibi 40 yaşındaki Bostan'ın hayatı, 6 yıl önce aldığı 700 liralık mikrokrediyle değişti.

Kiraladığı 6 metrekarelik dükkanda terzilik yapan Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi vefat ettiğinde en küçük çocuğunun 4 aylık olduğunu kaydetti.

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Bostan, kullandığı mikro krediyle küçük bir dikiş makinesi aldığını anlattı. Bostan, şunları kaydetti:

"Evde yaptığım el emeği ürünleri arkadaş toplantılarında ve gittiğim yerlerde satmaya başladım. İşlerim artınca bir dükkan açtım. Bu işle bir oğlumu üniversitede okuttum, büyük kızımı gelin ettim. Bir kızım lisede anaokulu öğretmenliği bölümü okuyor. En küçük oğlum da ortaokula devam ediyor. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayaklarımın üzerinde durmayı başardım."

Bostan, mikrokredinin özellikle kadınların ekonomik olarak ayakta durabilmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.