Tarihi Zeynel Bey Türbesi'ne "deprem izolatörü"

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BATMAN (AA - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine konulmasına ilişkin, "Temel betonun içerisine 7 şiddetinde depremi izole edecek sistem yerleştirildi." dedi.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile baraj göl alanından çıkarılıp, 2 kilometre taşınarak, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilen Zeynel Bey Türbesi, 6 saat süren çalışma sonucunda 1,5 metre yükseklikten hidrolik krikolar yardımıyla indirilerek yeni yerine yerleştirildi.

Çalışmaları yerinde izleyen Genel Müdür Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması için 2015 yılından bu yana Orman ve Su İşleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının çok önemli çalışma yürüttüğünü anımsattı.

Bu kapsamda 28 Nisan'da beton kütlesi ile deneme taşıması yapılan tarihi yapının, 12 Mayıs'ta yeni yerine taşındığını hatırlatan Acu, şöyle konuştu:

"Önce türbenin etrafına 30 santimetre kalındığında beton döküldü ardından kaldırmak için 28 kiriş ve taşıma plağı yerleştirildi ve 44 kriko konuldu. Daha sonra 1,5 metre kaldırıldıktan sonra taşıma sistemiyle buraya getirildi. Getirildiği alanda temel beton hazırlıkları yapıldı. Temel betonun içerisinde 8 deprem izolatörü var. Bu sistem büyük hastanelerde kullanılıyor. Temel betonun içerisine 7 şiddetinde depremi izole edecek sistem yerleştirildi. Türbeyi yapıştırma harcıyla zeminle buluşturacağız. Daha sonra beton plağını kırdıktan sonra orijinal haliyle burada kalacak."

- "Burada 137 dekarlık kültürel ada oluşturuyoruz"

Acu, tamamlanan Ilısu Barajı'nda gelecek yıl su tutulmasının planlandığını dile getirerek, GAP'taki en önemli ikinci büyük ayak olan barajın, yıllık 1,3 milyar lira getirisiyle kendisini 6-7 yılda amorti edeceğini kaydetti.

Hasankeyf'teki tarihi eserlerin başarıyla taşınması için büyük çaba gösterildiğini vurgulayan Acu, şu bilgileri aktardı:

"Toplam 8 eser taşınacak, birini taşıdık, 7 eser kaldı. Bu ay 3 eserin taşınması için ihale sürecini başlatacağız. Önce İmam Abdullah Zaviyesi'ni taşıyacağız. Sonraki ihaleyle de Artuklu Hamamı, Kızlar, Koç, Süleyman Han ve Er Rızık camileri ile Orta Kapı eserleri taşınacak. Camiler, minareler dahil olmak üzere bütünsel olarak taşınacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının çok önemli ve özverili çalışması sonucu bu çalışmalar yürütülüyor. Burada 137 dekarlık kültürel ada oluşturuyoruz. Su tutulduktan sonra ziyaretçiler teknelerle gelip, köprü üzerinden geçerek bu eserleri görebilecek. Tarihi eserleri daha da göz önüne çıkarıyoruz."











