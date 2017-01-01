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Madende mahsur kalan iki işçinin cesetlerine ulaşıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:55

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür madeninde metan sıkışması sonucu mahsur kalan iki işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde dün akşam yaşanan olayın ardından görevlendirilen ekipler, işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

Ekipler, metan sıkışması nedeniyle yaklaşık 900 metre derinlikte mahsur kalan madenciler Levent Korkmaz (39) ve Esen Çavuş'un (35) cesetlerini buldu.

İşçilerin cesetleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- "Göçük veya grizu patlaması yok"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 112 Acil Servise dün saat 19.43'te ilk ihbarda bulunulmasının hemen ardından itfaiye, AFAD ve maden ocağı ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ekiplerin iki madencinin cesetlerine ulaşarak ocak dışına çıkardığını belirten Karaloğlu, işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Karaloğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine ocakta patlama ya da göçüğün söz konusu olmadığını söyledi.

Madende yoğun bir gaz olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüklerini düşünüyoruz ama kesin sonuçlar ancak otopsi sonuçlarından sonra ortaya çıkacak. Göçük veya grizu patlaması yok. Yoğun bir gaz sızıntısı sonucu meydana gelmiş bir kaza." dedi.

Karaloğlu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bu maden kazasının etraflıca soruşturulacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından olayın inceleneceğini aktaran Karaloğlu, vardiyada 14 işçinin çalıştığını ve 10'unun olay sırasında tünelde bulunduğunu ifade etti.

Vali Karaloğlu, "İşçilere 830 metrede ulaştık. Bu tünel aşağı doğru değil yatay bir tünel." diye konuştu.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde dün akşam yoğun metan sıkışması tespit edilmiş, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmişti. İşçilerden Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un yaklaşık 900 metre derinlikte mahsur kaldığı belirlenmişti. İşçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatılarak, ocağın içine hava basılmıştı. Korkmaz'ın 3 ay sonra emekli olmaya hazırlandığı, Çavuş'un ise 15 yıl otellerde aşçılık yaptığı, 3 sene önce de madende çalışmaya başladığı belirtilmişti.

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