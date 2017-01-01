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Bingöl'deki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 19:11

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkez ve 7 ilçedeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi 3 ay uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları saldırıların kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan'ın Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere'nin Horivanik ve Tahkim, Kırköy ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı'nın Çomak Deresi, Karlıova'nın Karacehennem Ormanları ile Yedisu'nun Akımlı Yaylası bölgesinin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen alanlara vatandaşların girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Aynı bölgeler, 1-15 Mayıs'ta da güvenlik bölgesi ilan edilmişti.

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