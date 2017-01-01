Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

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SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan MOBESE kameralarınca kentte kaydedilen trafik kazalarına ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpışı ile başka bir otomobilin Kurtalan Caddesi yolu üzerinde kavşaktan dönüşü sırasında diğer bir araca çarpması yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise Tillo Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün dengesini kaybetmesi ve 2 yayaya çarpış anı ile Hayvan Pazarı kavşağında bir minibüsün bir kıza çarpması da görülüyor.

Yetkililer, kazaların trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücülerden daha dikkatli olmasını istedi.

