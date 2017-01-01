ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:40

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan MOBESE kameralarınca kentte kaydedilen trafik kazalarına ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpışı ile başka bir otomobilin Kurtalan Caddesi yolu üzerinde kavşaktan dönüşü sırasında diğer bir araca çarpması yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise Tillo Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün dengesini kaybetmesi ve 2 yayaya çarpış anı ile Hayvan Pazarı kavşağında bir minibüsün bir kıza çarpması da görülüyor.

Yetkililer, kazaların trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücülerden daha dikkatli olmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER
Şirvan'daki maden faciası
YEREL

ŞİRVAN'DAKİ MADEN FACİASI
Siirt'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİİRT'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİİRT'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Sarp, gizli polis olduğunu kanıtlayabilecek mi?
TELEVİZYON

"SARP POLİS DEĞİLMİŞ, YALAN SÖYLEMİŞ!"

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...