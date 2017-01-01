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Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:27

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis okulunda sözde devre abiliği-imamlığı, sınıf abiliği-imamlığı yapan ve örgüte eleman kazandıran, örgütsel toplantılara katılanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen eski komiser, polis memuru, muhasebeci ile serbest meslek sahibi 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlılardan eski komiser E.H.Ü. ile örgütün eğitim kurumunda muhasebeci olan Y.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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