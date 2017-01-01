Isparta'daki trafik kazası

ISPARTA (AA) - Isparta'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden, Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Cengiz Kapçı için cenaze töreni düzenlendi.
Şarkikaraağaç ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene Kapçı'nın yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapçı'nın cenazesi Ağalar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze töreninde Kapçı'nın anne ve babası güçlükle ayakta durdu.
Eğirdir Gelendost yolu Göktaş mevkisinde dün Ali T. idaresindeki 34 GN 8150 plakalı hafriyat kamyonuyla Emir K. yönetimindeki 32 DB 793 plakalı ilçe minibüsü çarpışmış, kazada minibüste bulunan Cengiz Kapçı hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.