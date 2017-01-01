Mardin'de toz taşınımı

MARDİN (AA) - Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu il merkezinde ve sınıra yakın Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken yetkililer özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih etti, tozlu havada yağan yağmur adeta çamura dönüştü.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun yarına kadar bölgede etkili olacak yağmurla etkisinin devam edeceğini bildirdi.