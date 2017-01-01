ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'de toz taşınımı

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:24
Mardin'de toz taşınımı

MARDİN (AA) - Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu il merkezinde ve sınıra yakın Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken yetkililer özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih etti, tozlu havada yağan yağmur adeta çamura dönüştü.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun yarına kadar bölgede etkili olacak yağmurla etkisinin devam edeceğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Mardin toz bulutu altında
YEREL

MARDİN TOZ BULUTU ALTINDA
Nusaybin'de terör mağdurlarının kiraları ödeniyor
YEREL

NUSAYBİN'DE TERÖR MAĞDURLARININ KİRALARI ÖDENİYOR
Mardin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARDİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Eski Başbakan Davutoğlu:
YEREL

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU:

Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü festivali
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ FESTİVALİ

Vali eşini ağlatan plaket
YEREL

VALİ EŞİNİ AĞLATAN PLAKET
Nusaybin´de uçurtma şenliği
YEREL

NUSAYBİN´DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
&quot;14. Ufuk Turu Toplantıları&quot; Mardin'de başladı
YEREL

"14. UFUK TURU TOPLANTILARI" MARDİN'DE BAŞLADI

Midyat'taki 'dualı ve beddualı' tabela kaldırıldı
YEREL

MİDYAT'TAKİ 'DUALI VE BEDDUALI' TABELA KALDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...