Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Suat Arslanboğa, Asım Yusuf Öz, Erkan Akbulut
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Murat Ceylan (Dk. 90 Rıza Efendioğlu), Uğur Akdemir, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Kalu (Dk. 89 Cumali Bişi), Erdal Güneş (Dk. 61 Muhammet Himmet Ertürk), Ramazan Civelek, Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Giresunspor: Anıl Atağ, Cihan Can (Dk. 77 Abwo), Çağrı Bülbül, Tomic, Isaac, Lopes (Dk. 66 Recep Aydın), Çağlar Birinci, Rızvan Şahin, Onur Demir, Tarasovs, Dilaver Güçlü
Goller: Dk. 5 Kalu, Dk.33 Muhammet Reis (penaltıdan) (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 36 Dilaver Güçlü (Giresunspor)
Sarı kart: Dk. 90 Necati Yılmaz (Büyükşehir Gaziantepspor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'te Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi.