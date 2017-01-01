Samsun'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Haydar Karayiğit'in kullandığı 34 UA 0257 plakalı minibüs, Ordu-Samsun karayolunun Terme ilçesi yakınlarındaki Evci kavşağında, kırmızı ışıkta beklediği belirtilen Kerim T. idaresindeki 42 YU 150 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü Karayiğit'in annesi Bağdat Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki 8 kişi ise yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Kerim T, basın mensuplarına, kırmızı ışıkta beklediği sırada hızla gelen minibüsün tıra çarptığını söyledi.
Minibüstekilerin, İstanbul'daki bir düğün töreninden Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'ne döndükleri öğrenildi.